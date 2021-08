Bundlinjen: Dit hjemmekontor er guld værd for dansk økonomi

Danmark satsede allerede før coronakrisen på at blive en af verdens mest digitaliserede økonomier. Det lykkedes, og det er en af de vigtigste årsager til, at vi slap gennem krisen bedre end de allerfleste lande. Det skyldes i meget høj grad, at vi under krisen fik sat turbo på en hybrid arbejdsmarkedsmodel, som gør det muligt for mange flere at arbejde hjemmefra.

Det er en model, som vil ændre arbejdslivet radikalt for mange flere lønmodtagere og stille nye og anderledes krav til virksomhederne og deres ledere. Der vil ikke kun være vindere, men for det store flertal – og for dansk økonomi – vil det være en positiv udvikling. En ny analyse fra Danmarks Nationalbank viser nemlig, at de digitaliserede økonomier har klaret coronakrisen bedre end de mindre digitaliserede lande og vil vokse mere i fremtiden.