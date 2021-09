Optagelser af voldsom påkørsel af lille dreng bruges i engelsk trafikkampagne: Det er bare så voldsomt, at det ikke virker, mener dansk ekspert

Rådet for Sikker Trafik ville ikke selv tage så barske virkemidler i brug som den, en engelsk politikreds nu benytter for at advare mod at køre i påvirket tilstand. De viser, hvordan en lille dreng på cykel blev kørt ned med høj fart.