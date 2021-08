Forsvarer: LTF har ikke noget politisk ideologisk motiv. De er ikke dømt for kriminalitet, der angriber statsmagten eller folks friheder

LOYAL TO FAMILIA

Bande med udspring i det kriminelle miljø omkring Blågårds Plads på Nørrebro.

I en årrække var dens ubestridte frontfigur den Shuaib Khan, der i november 2017 blev dømt til udvisning.

Bandens konflikt med en anden indvandrerbande, Brothas, førte i 2017 til den såkaldte Bandepakke III, der bl.a. øgede straffene for brug af skydevåben og indførte muligheden for at udstede opholdsforbud for bandemedlemmer i bestemte områder.

LTF blev forbudt af myndighederne i september 2017. Forbuddet er siden blevet godkendt af by- og siden landsret.

Dengang havde banden om mod 240 medlemmer. I dag er den svundet markant ind.

Vis mere