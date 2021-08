Kronprinsen tjekker tun der er tilbage i danske farvande

Automatisk oplæsning

Kronprins Frederik og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) er mandag med om bord på et fartøj, der skal registrere og mærke tunfisk i havet nord for Skagen.

En tunfisk kan veje flere hundrede kilo, og arten har tidligere boltret sig i danske farvande.

Men i 1960’erne forsvandt tunen, uden at forskerne kender årsagen.

De senere år er den vendt tilbage, og nu forsøger forskerne at finde ud af, hvorfor tunfisken tilsyneladende igen trives på danske breddegrader.

»Det er intet mindre end fantastisk, at den blåfinnede tun er vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær«.

»Nu skal vi sikre, at vi bevarer tunbestanden ved at indsamle så meget viden om dens færden som overhovedet muligt«, siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.

Siden 2017 har forskere fra DTU Aqua været på havet på denne tid af året for at tjekke bestanden af tunfisk.

Det er sådan et forskningstogt, som kronprinsen og fiskeriministeren mandag deltager i.

»Det er vigtigt, at vi hjælper til med at få bestanden af tun tilbage til et sundt niveau«.

»Jeg ser meget frem til at høre fra forskerne og blive klogere på tunens tilbagekomst«.

»Og så krydser jeg da fingre for, at vi både får lov til at se dem springe og se dem på tæt hold«, siger Rasmus Prehn.

Forskerne udstyrer blandt andet tunfiskene med sendere, der gør det muligt at kortlægge fiskenes færden.

Når forskerne har udstyret fiskene med det teknologiske udstyr, sættes de tilbage i havet.

Antallet af registrerede tunfisk er steget hvert år, forskerne har været på vandet.

I 2017 blev der mærket fire tun, og i 2020 var antallet af mærkede tun vokset til 116.

Fiskeriministeren indgik for nylig en byttehandel med Spanien, der giver danske fiskere lov til at fange fem ton tun.

Spanien får til gengæld en kvote på 35 ton makrel fra Danmark.

Fiskere kan ansøge om at deltage i tunfiskeriet, der ventes at finde sted i efteråret.

Den landede tunfisk må ifølge Fiskeristyrelsen ikke sælges og skal stilles til rådighed for DTU Aqua med henblik på udtagning af prøver til forskning.

Det er uvist, om der også i de kommende år bliver mulighed for, at Danmark kan bytte sig til en kvote for tunfisk.

