Alex Vanopslagh om statsministerens ønske om en anden kultur på Christiansborg: Her kan du begynde

Statsminister Mette Frederiksens ønsker en kulturændring på Christiansborg, fordi dansk politik foregår i et »tempo« og ud fra taktiske »logikker«, som direkte forhindrer regering og folketing i at levere »løsninger på samfundets største problemer«, lyder analysen.

Derfor bør tempoet skrues ned, og et sted at starte er at sanere lovprogrammet, så antallet af planlagte lovgivninger reduceres, mener statsministeren. Partilederne i Liberal Alliance, SF og Radikale Venstre bakker op, mens frygten for en socialdemokratisk syltekrukke lurer under overfladen.

»Jeg vil gerne kvittere for, at statsministeren melder sig på banen«, lyder det fra R-leder Sofie Carsten Nielsen, der i sommer nævnte, at dansk politik på lange strækninger var »gået i stykker«, fordi dansk politik strikkes sammen, så det genererer overskrifter og passer godt ind i Facebooks algoritmer i stedet for at løse samfundets egentlige problemer.