Panikknap, straffeattester og ansigtsverificering: Nu skal det gøres mere sikkert at bruge datingapps

Datingapps har matchet millionvis af singler og er blevet et sted, der skaber nye relationer – uanset hvad du søger. Men gennem de senere år har Tinder og andre datingapps været under lup, fordi seksuelle overgreb og grænseoverskridende adfærd har fået flere til at sætte spørgsmålstegn ved sikkerheden på appsene.

Spørgsmålet er, hvordan man garderer sig bedst, når man møder nye mennesker via datingapps – og om man kan forebygge grænseoverskridende adfærd. Det er vigtigt, at man selv tager nogle forholdsregler, både før og når man mødes med sin Tinder-date. Det siger Jacob Brøndum, der er medstifter af Center for Digital Dannelse.

Han mener, at man for det første bør udnytte det faktum, at man har matchet med en person online. Det kan skabe mulighed for rent faktisk at undersøge det andet menneske, modsat hvis du mødte en fremmed i byen.