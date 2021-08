»Hvis regeringen gerne vil sætte tempoet ned, kan den jo starte med sig selv«

Dansk politik foregår i et »tempo« og ud fra »logikker«, som direkte forhindrer regering og folketing i at levere »løsninger på samfundets største problemer«. Det er ikke kun skadeligt for arbejdsklimaet på Christiansborg, men også for borgerne og samfundet.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Politiken tirsdag. Udmeldingen kommer samme dag, hvor regeringen holder konferencen ’Fremtidens Danmark’ i Fredericia. Her præsenterer hun 10 såkaldte søjler, der skal danne rammen om et nyt 10-årigt reformspor, herunder arbejdskulturen på Christiansborg.