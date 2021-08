Statsministeren afviser at blande sig i sygeplejerskekonflikt

Både regionerne og sygeplejerskerne mener, at mulighederne for at løse den igangværende konflikt på sygeplejerskernes område ved forhandlingsbordet er udtømte. Men hvis de håber, at regeringen kommer dem til undsætning, må de væbne sig med tålmodighed. For statsminister Mette Frederiksen (S) har ingen hensigt om at blande sig i den konflikt, siger hun forud for regeringens konference i Fredericia tirsdag formiddag.

»Jeg ved godt, at det er en svær tid og en svær situation«, siger Mette Frederiksen.

»Men vores arbejdsmarkedsmodel, som er helt unik og noget meget særligt og en af de væsentligste årsager til, at vi har så godt et samfund, som vi har, bygger på en meget klar opgavefordeling. Når der er en lovlig konflikt i gang, skal vi politikere trække os et skridt tilbage«.

Konflikten blev udløst af, at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd to gange afviste de overenskomster, som blev forhandlet på plads med arbejdsgiverne – som for flertallet er en af de fem regioner.

De første sygeplejersker begyndte at strejke 19. juni. Siden da er antallet af strejkende sygeplejersker blevet udvidet seks gange.

Kan gør en ende på en konflikt på arbejdsmarkedet

Danske Regioners chefforhandler, Anders Kühnau (S), har meddelt, at han mener, at mulighederne ved forhandlingsbordet er udtømte. Den analyse deler Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen. Efter Kühnaus udtalelser sendte hun et brev til statsministeren, hvori hun beder regeringen om at hjælpe med at finde en løsning.

»Derfor er der ikke længere tvivl om, at vi har brug for hjælp udefra«, skrev hun.

Regeringen har hidtil holdt fast i, at politikerne ikke bør blande sig i en konflikt på arbejdsmarkedet. Det er dog set før, at politikerne gør en ende på en konflikt på arbejdsmarkedet. Det skete senest i 2013, hvor lærerne blev lockoutet af kommunerne. Dengang sluttede politikerne konflikten med et lovindgreb. Lovindgrebet, som blev vedtaget af et flertal af Folketinget, blev fremsat af den daværende beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen.

ritzau