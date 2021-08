Flere års ophold i Danmark er slut for rumæner efter indbrud

Automatisk oplæsning

Efter at have arbejdet flere år i Danmark skal en rumænsk mand udvises, fordi han deltog i et forsøg på at begå indbrud i en tøjforretning i Varde.

Det har Højesteret slået fast i en dom onsdag, men de fem dommere er ikke enige om resultatet.

Tre har stemt for udvisning, hvorimod to mener, at betingelserne for udvisning ikke er opfyldt.

En EU-borger kan kun udvises, hvis vedkommende kan siges at udgøre en alvorlig trussel mod grundlæggende samfundsinteresser.

ritzau