Strejke giver pukkel - minister appellerer til løsning

Strejken blandt landets sygeplejersker er vokset i omfang, og det har store konsekvenser. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil det tage op mod to år at afvikle efterslæbet, hvis konflikten slutter nu. Det får sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at komme med en kraftig appel til parterne om at få løst konflikten.