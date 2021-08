»Det er meget alvorligt«: Indgreb kan få flere sygeplejersker til at forlade faget

Alle forhold pegede mod et lovindgreb fra Folketinget for at stoppe sygeplejerskernes strejke.

Men at konflikten stopper nu, stopper ikke sundhedsvæsenets udfordringer med faggruppen.

Det siger Laust Høgedahl, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

»Et lovindgreb var ikke overraskende. Vi plejer at sige, der skal være tre forhold til stede, når der kommer et lovindgreb, og de behøver ikke være til stede på samme tid: Konflikten har løbet i lang tid, konflikten har store konsekvenser for samfundet, og parterne står langt fra hinanden. Alle tre forhold var i høj grad gældende i den her konflikt«, siger Laust Høgedahl.

Fortsætter den udvikling, kan der godt blive rekrutteringsproblemer i forhold til sygeplejeområdet Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker

Onsdag meddelte regeringen, at den vil standse konflikten. Forligsmandens mæglingsskitse, som sygeplejerskerne tidligere har stemt nej til, bliver ophøjet til lov.

Det vil give sygeplejerskerne omkring fem procent mere i løn over tre år, og samtidig bliver der nedsat en lønkomité, der skal se på lønstrukturerne i det offentlige.

Kæmpe pukler forude

Men selv om det er kutyme, at mæglingsskitsen ophøjes til lov, så er det ikke mejslet i granit, før det er stemt igennem, siger Laust Høgedahl.

Sygeplejerskerne vil fortsat presse på, for at der bliver afsat flere penge, og alt bliver nødvendigvis ikke hverdag igen i sundhedsvæsenet, når et lovindgreb er vedtaget.

»Det afhænger meget af, hvordan lovindgrebet kommer til at se ud. Der er nogle kæmpe pukler, der skal arbejdes ned i sundhedsvæsenet, og der er mange sygeplejersker, der har ferie til gode«.

»Det kan blive forstærket af, hvis mange sygeplejersker vælger at skifte branche, fordi de ikke føler sig ordentlig behandlet. Så der er en udfordring i at fastholde de sygeplejersker, der er i sundhedssektoren«, siger Laust Høgedahl.

Han påpeger, at forskning viser, at mange sygeplejersker over de senere år har følt sig mere presset og stresset:

»Fortsætter den udvikling, kan der godt blive rekrutteringsproblemer i forhold til sygeplejeområdet. Vi kan allerede se, at der er steder, hvor der mangler sygeplejersker. Det er meget alvorligt«.

ritzau