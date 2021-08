Sygeplejerskernes formand: Utroligt ignorant og trist

Nul og niks. Det er det beløb, sygeplejerskerne ser ud til at hente hjem efter 10 ugers strejke, som regeringen nu vil afslutte med et indgreb. Det sker ved at gøre den mæglingsskitse, som sygeplejerskerne stemte ned, til lov. Det er en manøvre, som afslører, hvor lidt regeringen vil gøre ved den ulighed i løn, som sygeplejerskerne og andre faggrupper føler sig ramt af, mener Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

»Jeg tænker, at det er utroligt, ja, ignorant, at man laver et lovindgreb, hvor man ikke på nogen måde anerkender, at sygeplejerskerne nu i 10 uger har demonstreret den store utilfredshed, der er med vores mangeårige lønefterslæb. Det er utrolig trist, at regeringen på den her måde sætter sig i spidsen for en løsning, som intet giver os«, siger hun.