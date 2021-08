Elisabet Svane: Da SF stemte nej til indgreb, var regeringen klar med stikpillen: I er alligevel ikke regeringsduelige

Lad os bare være ærlige: Det var ingen overraskelse, at regeringen greb ind i sygeplejerskekonflikten. Det var heller ingen overraskelse, at støttepartierne SF og Enhedslisten ikke kunne stemme for et indgreb. Det vidste regeringen, da den tidligt besluttede ikke at sende ekstra penge med indgrebet.

Alligevel var stikpillerne klar, endnu inden beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) havde præsenteret indgrebet for partierne onsdag aften. Ikke i forhold til Enhedslisten, hvis lyst til at stemme for regeringsindgreb i faglige konflikter er på linje med andres lyst til at sluge en hugorm.

Næ, stikpillerne faldt mod SF – fra regeringskilder og selvfølgelig uden for citat. Og de lød nogenlunde sådan her: