Klokken er 11 på Hovedbanegården i København. En højtaler spiller »om lidt bli’r her stille, om lidt er det forbi« af Kim Larsen. Sangen bliver ofte brugt ved begravelser og er valgt for at fortælle verden, at nu vil de ikke længere. At det her er begyndelsen til en flugt fra et sundhedsvæsen, som man ikke har set magen til før, og som endda rammer et fag, hvor der er mangel på arbejdskraft. De omkring 100 sygeplejersker synger ikke med. De råber bare. »Ligeløn, ligeløn«.

Kim Larsens røst dør ud og bagefter dirrer vreden i ansigtet på den 37-årige sygeplejerske June Matzen.

»Jeg står med en lyst til at sige ’rend jer’ til regeringen. De har på intet tidspunkt været ude at sige: Vi hører jer. Jeg føler, at de har givet os en fuckfinger og er taget på ferie«, siger June Matzen, der er ambulatoriesygeplejerske på Hvidovre Hospital. Hun har været sygeplejerske i godt 5 år og i sundhedsvæsenet, siden hun var 22. Hun kan næsten ikke være i sig selv af frustration over, at den strejke, hendes stand kastede sig i ud i midt i juni, er endt i slutningen af august med et regeringsindgreb, uden at sygeplejerskerne har fået et eneste af deres krav opfyldt.