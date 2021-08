Avis: Messerschmidt omtaler EU-seminar på lydfil fra DF-møde

Artiklen er opdateret klokken 22.50

Berlingske er kommet i besiddelse af en hidtil ukendt lydfil, hvori Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, på et internt møde i partiet refererer til afholdelsen af en EU-konference, der skulle have fundet sted 4. august 2015 på partiets sommergruppemøde.

»Og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti«, siger han på filen.

Det er samme konference, som har været helt central i den sag, hvor Messerschmidt er blevet dømt skyldig for svig med EU-midler for knap to uger tiden.

Lydfilen stammer ifølge Berlingske fra sidstedagen af partiets sommergruppemøde - altså 5. august 2015 - og skulle være optaget af Karsten Lorentzen, som på daværende tidspunkt var ansat i partiet.

Berlingske har fået mulighed for at undersøge mobiltelefonen, filen er optaget på for at bekræfte autenticiteten af optagelsen. Den er arkiveret i telefonens optage-app og er altså er dateret 5. august 2015.

Det er ikke muligt at se, hvor filen er optaget rent lokationsmæssigt, skriver Berlingske. Om den bliver et nyt bevis i sagen, fremgår heller ikke af udlægningen.

Begyndte at lytte til optagelser fra gruppemødet

Avisen skriver, at den under dækningen af retssagen mod Messerschmidt blev tippet om, at lydfilen eksisterede, hvorefter avisen kontaktede Karsten Lorentzen.

Herefter kunne Lorentzen forklare, at optagelsen fandtes, fordi han ikke er så hurtigt til at tage noter.

» Jeg optager ofte kilderne, når jeg skriver artikler, fordi jeg ikke er så hurtig til at tage noter«.

»Derfor begyndte jeg at gennemlytte mine optagelser fra sommergruppemødet i 2015 i Skagen for at se, om der var nogen omtale af EU-dagen på sommergruppemødet«.

Ud over Messerschmidt kan man også høre DF’s gruppeformand, Peter Skaarup på lydfilen.

Peter Skaarup har afgivet vigtigt vidneudsagn i retten

Peter Skaarup indgik som et centralt vidne i sagen mod hans partifælle, da han over for retten afviste at have en EU-konference ’på tapetet’ i løbet af sommergruppemødets afholdelse.

»Jeg havde ikke nogen Meld-konference på tapetet i de tre dage. Det havde jeg ikke«, sagde Peter Skaarup blandt andet under retssagen.

Det har ikke været muligt for Berlingske at bekræfte, om Skaarup er i rummet, da Messerschmidt nævner EU-konferencen.

Byrettens afgørelsen bygger ikke alene på, at der ikke blev afholdt en EU-konference.

Den bygger også på, om der blev afholdt en EU-konference, som levede op til reglerne for, at en sådan skal være politisk, økonomisk og logistisk adskilt fra resten af sommergruppemødet.

Af lydfilen fremgår det ikke, om det var tilfældet.

Ifølge Ekstra Bladet har Morten Messerschmidt selv forklaret til Bagmandspolitiet, at der ikke var en skarp opdeling mellem den omtalte EU-konference og sommergruppemødet.

ritzau