Finansminister Wammen varsler stram finanslov for 2022

Finansloven for 2022 bliver en stram en af slagsen. Hvis det altså udelukkende står til finansminister Nicolai Wammen (S).

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) til Børsen, forud for at regeringen mandag præsenterer sit finanslovsforslag.

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år, og den viser, hvilke områder regeringen prioritere og hvordan.

Eksempelvis vil regeringen ikke foreslå flere penge til coronahjælp til erhvervslivet, lyder det fra Wammen.

»Det bliver en markant strammere finanslov i år end sidste år. Der er ikke længere er brug for, at vi giver det store rygstød til dansk økonomi. Men at vi i stedet udviser rettidig omhu ved at sikre et langt og stabilt opsving«, siger han.

Danmark står i en helt anden situation nu sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

»Sidste år var der brug for, at vi gav fuld gas for at få Danmark sikkert gennem coronakrisen. Nu, hvor det går så godt, skal man lette foden fra speederen«, siger Wammen.

Udbetaling af indefrosne feriemidler samt diverse hjælpepakker til erhvervslivet har det seneste år været med til at få dansk økonomi til at rulle i coronakrisen, påpeger han.

Sidste år landede regeringen en aftale om finansloven for 2021 med støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten samt Alternativet.

