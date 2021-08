Medicingiganten Janssen får en bøde for støtte til Socialdemokratiet

Det er en klar overtrædelse af medicinalindustriens retningslinjer, hvis man støtter Socialdemokratiets pengeindsamlende erhvervsklub.

Det står klart, efter at Etisk Nævn for Medicinalindustrien (Enli) har udstedt en bøde til medicinalgiganten Janssen på 57.500 kroner, fordi virksomheden har betalt for at deltage i S-netværket Erhvervsforum Vækst DK.

»Lægemiddelindustrien har et absolut forbud mod, at der er økonomi mellem virksomhederne og politikere. For man må ikke kunne være i tvivl om, hvad relationen er baseret på, og hvad der bliver truffet beslutning på baggrund af«, siger Rikke Bækgaard Thomassen, som er sekretariatschef i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (Enli).