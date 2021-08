DF-folketingsmedlem er skuffet over Thulesen

For første gang melder et folketingsmedlem for Dansk Folkeparti sig nu offentligt på banen med fuldtonet støtte til næstformand Morten Messerschmidt i sagen om, hvorvidt der blev holdt en EU-konference i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Skagen i 2015. Og samtidig udtrykker folketingsmedlem Alex Ahrendtsen sin skuffelse over partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, og gruppeformand Peter Skaarup.

Ahrendtsen undrer sig over, at Skaarup og Thulesen under deres afhøringer i byretten afviste, at der blev holdt et EU-seminar på sommergruppemødet.

»Jeg har været skuffet over, at man ikke bakkede Morten mere op. Jeg er oprigtigt ked af det, fordi jeg er følelsesmæssigt involveret – Morten er min kammerat. Jeg har kendt ham siden han var 19. Så på det menneskelige plan er jeg skuffet over det«.