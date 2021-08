Rasmus Paludan anmeldt til politiet for blufærdighedskrænkelse af børn

Rasmus Paludan nægter at have haft samtaler med eksplicit seksuelt indhold med personer, som han vidste var under 15 år.

Afvisningen kommer, efter at Ekstra Bladet fredag kan fortælle om, at Paludan på chatserveren Discord skal have haft samtaler med børn ned til 13 år. Samtaler med detaljer, der ikke er for barneører.

Ekstra Bladet har fremlagt dele af sit materiale over for Red Barnet, som har anmeldt politikeren til politiet.

»Red Barnet er blevet gjort bekendt med dele af det materiale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og har vurderet, at noget af indholdet kan være ulovligt og blufærdighedskrænkende«.

Rasmus Paludan afviser imidlertid pure, at han skulle have gjort sig skyldig i blufærdighedskrænkelse.

Opdateres

ritzau