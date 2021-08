Fagbevægelsen går i offensiven: Vil løse Danmarks problemer med 110 konkrete forslag om uddannelse og bedre arbejdsmiljø

Nu er det tid til at investere i mennesker, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der tirsdag lancerer et katalog med 110 konkrete forslag, der skal løse de helt centrale problemer, som Danmark står overfor.

De 110 konkrete forslag skal frem til 2030 skaffe 83.000 flere faglærte, øge arbejdsudbuddet med 46.000 fuldtidsansatte, øge den samlede produktion med 55 milliarder kroner og statens indtægter med 26 milliarder kroner og samtidig mindske uligheden.

Det skal ske ved blandt andet at tilbyde de 600.000 danskere, der har svært ved at læse, skrive og regne, at komme på kursus, ved at sikre uddannelse til 108.000 unge, ved at garantere fuldtidsjob til de 30.000 offentligt ansatte, der ufrivilligt arbejder på deltid, ved at efteruddanne ufaglærte og ved at forbedre arbejdsmiljøet og dermed nedbringe sygefraværet.