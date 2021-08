Lizette Risgaard: »Det her er ikke utopisk eller helt på månen«

Danmark har en stærk og holdbar økonomi. Derfor er der råd til, at vi nu investerer i at gøre os alle sammen klogere og sikrer, at vi får en arbejdsstyrke, der er veluddannet og kan løse de opgaver, som samfundet står overfor i fremtiden. Sådan ser Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, på dagens Danmark.

Det er baggrunden for, at FH i dag fremlægger et udspil med 110 konkrete forslag, der skal bringe Danmark videre. Forslag fra den skuffe, der kaldes andengenerationsreformer, hvor man ikke skal piske folk til at tage et arbejde, men uddanne folk og sikre, at vi får flere ind på arbejdsmarkedet, forklarer Lizette Risgaard:

»Der er ingen, der bryder sig om at blive pisket, og det er der heller ikke brug for. Der er brug for, at de, der måske ikke tidligere har fået en chance, nu får det og får at vide: Ja, der er brug for jer!«.