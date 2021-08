Sejlere finder død mand i vandet ved Svendborg

En gruppe sejlere har lørdag formiddag fundet en død mand i vandet ved Gambøt Havn på Thurø i Svendborg, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss. Politiet har endnu ikke identificeret manden, og derfor er de pårørende heller ikke underrettet. Årsagen til dødsfaldet er desuden ukendt.

»Det er alt for tidligt at sige. Om han er faldet i vandet, eller hvad han er. Det ved vi simpelthen ikke. Vi er stadig nede på stedet og arbejder på, om vi kan finde ud af, hvem han er, og hvad der er sket«, siger Henrik Strauss.

Ulykken blev anmeldt 9.13. En sejlklub var ude at sejle, og følgebåden opdagede, at der lå en livløs mand i vandet. Båden fik manden bjærget, og på land bekræftede en læge, at manden var død.

Ifølge vagtchefen kan det blive svært at finde ud af, hvad der er sket.

»Mit bedste bud er nej, det tror jeg ikke, vi kan, men vi gør forsøget«, siger han.

Fyns Politi beder lørdag ved middagstid om hjælp til at identificere manden. Den afdøde, der vurderes til at have været omkring 50-70 år, har gråt hår, var iført lys vindjakke, sort sweater og havde karrygule bukser på med blå malingpletter. Han bar rødbrune sejlersko.

Opdateres ...

ritzau