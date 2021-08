Fritidstillæg til børnefamilier kritiseres for at være for dyrt

Et ekspertforslag om at øremærke en del af kontanthjælpen til børns fritidsinteresser bliver kritiseret for at være for dyrt at administrere, og idéen bør henlægges. Sådan lyder det blandt andet fra den liberale tænketank Cepos.

Forslaget vurderes at koste 50 millioner kroner om året at administrere. Det svarer til lidt mere end 25 procent af de samlede udgifter til ordningen. De løber op i omkring 180 millioner kroner i alt. Det viser et nyt svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Folketinget, skriver Jyllands-Posten.

Ydelseskommissionen kom i maj med anbefalinger til, hvordan et nyt ydelsessystem kan skrues sammen. Et såkaldt fritidstillæg til børnefamilier på kontanthjælp var en del anbefalingerne.

Ifølge Mads Lundby, cheføkonom i Cepos, er forslaget »voldsomt dyrt«.

»Jeg mindes ikke en offentlig ydelse, hvor administrationsudgiften udgør en så stor del af den samlede udgift«, siger han til avisen.

»Virker højt«

Forslaget går på, at 450 kroner af kontanthjælpen skal reserveres til børnenes sportskontingenter, lejrture eller lignende udgifter. Dermed skal tillægget ifølge kommissionen sikre, at børn i kontanthjælpsfamilier har mulighed for at få et almindeligt fritidsliv på trods af, at deres forældre har en relativ lav indkomst.

Beskæftigelsesministeren har over for Jyllands-Posten kaldt ideen »meget interessant«. Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velásquez, kalder beløbet på 50 millioner kroner for »vildt«.

»Det er bemærkelsesværdigt, at udgifterne til administration er hele 50 millioner kroner hvert eneste år«, siger hun til Jyllands-Posten.

Samtidig medgiver Jon Kvist, professor ved Roskilde Universitet og medlem af kommissionen, at 50 millioner kroner i omkostninger »virker højt«.

»Det er jo embedsmændenes bedste bud på, hvad det vil komme til at koste. Men vi håber på og regner også med, at det vil kunne gøres billigere«, siger han til avisen.

Derudover er tallet beregnet af kommissionens sekretariat, og professoren kan ikke redegøre for, hvad der konkret ligger bag. Kommissionens anbefalinger skal forhandles på Christiansborg i den nye politiske sæson, skriver Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt for avisen at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

ritzau