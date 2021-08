Trafikråd: Reform af Rigspolitiet kan skade trafikindsats

Arbejdet for at skabe en mere sikker trafik kan komme til at lide i forbindelse med, at Rigspolitiet skæres ned til halv størrelse. Det mener Rådet for Sikker Trafik.

Den store slankning er en del af det seneste politiske forlig om politiets forhold fra december sidste år. En af konsekvenserne er, at politiets centrale håndtering af færdselsforhold forsvinder.

Af en intern præsentation fra Rigspolitiet fremgår det, at Rigspolitiet på færdselsområdet ikke længere vil udarbejde detaljerede operationsplaner og heller ikke vedligeholde blandt andet færdselsanalyser.