DI's forslag får kold skulder: Støttepartier vil frede dimittendsats og dagpenge i finanslov

To af regeringens støtteparti afviser blankt at være med til på nogen måde at forringe dimittendsatsen for akademikere i den kommende finanslov.

Forslaget kommer fra Dansk Industri og skal skabe mere arbejdskraft til virksomhederne. Men det – eller nogen anden forringelse af dagpengesystemet – har ingen gang på jord ifølge Enhedslistens finansordfører, Rune Lund.

»Det er et ufatteligt ringe forslag, som Dansk Industri kommer med. Det vil ødelægge vores dagpengesystem, som i forvejen er i knæ efter mange års forringelser og udhuling, yderligere. Og så er det også socialt skævt, siger han.

»En finanslov med Enhedslisten kommer ikke til at indeholde sådan nogle forringelser. Og en finanslov skal laves med Enhedslisten, fordi Enhedslisten er regeringens parlamentariske grundlag.

Også SF’s finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at SF vil være med til at sænke dimittendsatsen.

»Den form for generationstyveri vil SF ikke være med til«, siger hun.

Lunkne radikale

Logikken bag forslaget er, at hvis nyuddannede akademikere får mindre i ydelse, vil de være mere villige til at finde sig et job eller arbejde mere. Det skal altså give arbejdsgiverne flere hænder og hoveder at vælge mellem, når der skal besættes stillinger og udfyldes vagtplaner.

Regeringen har tidligere erklæret, at den vil arbejde for at finde flere hænder til arbejdsmarkedet. I Børsen torsdag forklarede finansminister Nicolai Wammen (S), at der både skal findes mere arbejdskraft nu og på sigt.

Jeg synes, at vi skal holde op med at tale så meget om arbejdsudbud Lisbeth Bech-Nielsen, finansordfører (SF)

Både Rune Lund og Lisbeth Bech-Nielsen er uforstående overfor, hvorfor arbejdsudbud er blevet en prioritet frem for, hvor mange der har et job.

»Jeg synes, at vi skal holde op med at tale så meget om arbejdsudbud«, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

»Så kan vi tale om, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet mange steder, nedsætte sygefraværet, og hvordan vi kan afskaffe ægtefælle-afhængigheden«.

Ægtefælle-afhængighed er i grove træk, at en arbejdsløs ægtefælle trækkes i sin kontanthjælp, hvis den anden ægtefælle har en indkomst.

Regeringens tredje og sidste støtteparti, De Radikale, er tilhængere af at finde flere hænder til arbejdsmarkedet. Men de er lunkne over for forslaget med at sænke dimittendsatsen. Det fortæller finansordfører, Andreas Steenberg.

»Det er ikke et forslag, der står øverst på vores liste. Vi synes, at de unge har ofret nok under corona. Vi udelukker det ikke helt, men så skal det være en samlet løsning, hvor man også gør noget for at de unge får et arbejde, siger han.

ritzau