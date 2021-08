Elisabet Svane: Det er et kedeligt forslag. Og det er helt bevidst

Det er et stramt, fedtet og kedeligt forslag til finansloven for 2022, som finansminister Nicolai Wammen (S) netop har præsenteret. Sådan lyder det fra politisk analytiker på Politiken, Elisabet Svane.

»Det er et forslag uden særlig mange initiativer, fordi der under coronaepidemien er blevet spyttet så mange penge ud i samfundet. Det skal der ikke i år. Det går godt i dansk økonomi, siger Wammen, og det grunden til, at regeringen kommer med et lidt fedtet forslag. Den ønsker ikke at overophede økonomien ved at sende for mange penge ud i samfundet«, siger hun.

Regeringen har præsenteret et forslag til finanslov med blandt andet disse centrale punkter: Der skal igen i år være en såkaldt krigskasse med fire milliarder kroner til udgifter i forbindelse med corona. Der skal de næste fire år bruges to milliarder på en bedre sammenhæng mellem by og land. Den midlertidige udvidelse af boligjobordningen (håndværkerfradraget) bliver ikke forlænget.