Udvist mand fængslet: Ville voldtage kvinde på majsmark

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En mand skal sidde varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at forsøge at voldtage en kvinde i Nørre Nissum, der ligger nordvest for Struer.

Det har en dommer ved Retten i Holstebro mandag afgjort, fortæller anklager Jakob Kjær. Han mødte for anklagemyndigheden i grundlovsforhøret.

Episoden fandt sted søndag omkring klokken 14.30, hvor en 65-årig kvinde var ude for at gå en tur ved nogle majsmarker i Nørre Nissum.

Her kommer en mand og vælter hende omkuld i marken, og ifølge anklagemyndigheden ville han voldtage kvinden.

»Det mener vi ud fra stedet, han gør det, og fordi han holder hende nede, slår hende, truer hende og siger: ’Fuck’ ad flere omgange. Og så er det to personer, der ikke kender hinanden«, siger anklageren.

Manden slår hende og får undervejs angiveligt også sagt: ’I’ll kill you’ (jeg slår dig ihjel, red.), men kvinden kæmper imod, og det lykkes hende at vriste sig fri.

Gerningsmanden løber herefter fra stedet. Cirka to timer senere bliver den 42-årige polak anholdt.

Er tidligere blevet udvist af Danmark

Der var flere personer i lokalområdet, som henleder politiets opmærksomhed til manden, efter at der er sendt et signalement ud af overfaldsmanden.

Mandagens grundlovsforhør er blevet holdt for lukkede døre, og det er derfor ukendt, hvad anklagemyndigheden har fremlagt af eventuelle beviser mod manden.

Det er også uvist, hvad han selv forklarede i grundlovsforhøret ved hjælp af den polske tolk - ud over at han nægtede sig skyldig i anklagerne mod ham.

Foruden voldtægtsforsøg er manden sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Han er nemlig tidligere blevet udvist af Danmark. Den 42-årige er før idømt to års fængsel for ’ligeartet kriminalitet’, fortæller anklager Jakob Kjær.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer fik han i 2017 to års fængsel for voldtægtsforsøg, blufærdighedskrænkelse, hærværk og for at have et ulovligt våben. Desuden fik han forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Den 42-årige afviste at have overtrådt indrejseforbuddet. Han fortalte ifølge dagbladet, at han slet ikke vidste, at han havde et forbud mod at rejse til Danmark.

Han har kæret kendelsen om varetægtsfængsling frem til 27. september. Dermed skal landsretten tage stilling til, om der overhovedet er grundlag for at fængsle ham, eller om han eventuelt skal fængsles i kortere tid.

ritzau