Paludan i retten: Regeringen har taget min politik til sig

Partistifteren Rasmus Paludan er dømt for racisme, men i landsretten, hvor hans ankesag mandag behandles, vil han frifindes og bruger regeringens politik som argument for det.

Som en del af forsvaret vil Rasmus Paludan og hans forsvarer bevise, at han og Stram Kurs har rykket dansk politik.

Politikere er nemlig beskyttet af en udvidet ytringsfrihed. Men Retten i Næstved - der dømte ham i den oprindelige sag - mente, at hans ytringer ikke var en del af en »saglig politisk diskussion«.

»Andre partier har taget min politik til sig. Jeg foreslog et modtagecenter i Nordøstgrønland for tre år siden, da var det helt forrykt. Nu har det regerende parti en lignende politik«.

»Nu skal jeg ikke sidde her og sige, at det bare er mig alene, men der er ikke nogen tvivl om, at Stram Kurs har rykket dansk politik«, siger Rasmus Paludan til landsretten.

Anklager Rikke Jensen vil søge at bevise, at Paludan har ytret sig racistisk i flere sammenhænge.

Det sker ved fremlæggelse af blandt andet videomateriale, twitterbeskeder samt indhold fra Stram Kurs’ hjemmeside, som ifølge anklagemyndigheden viser racistiske ytringer.

Rasmus Paludan anfægter flere af anklagerens påstande.

Tiltalt for at have uddelt folder med racistiske budskaber

Han er blandt andet tiltalt for at have uddelt en folder med racistiske budskaber på Bornholm.

Han har uddelt andre foldere den pågældende dag, men ikke den han er tiltalt for, forklarer han.

Anklager Rikke Jensen fremlægger også beviser fra en twitterkonto, hvor der ifølge hende er blevet skrevet racistiske tweets. Rasmus Paludan afviser, at den har noget med ham at gøre.

Det samme gør sig gældende for indhold på Stram Kurs’ facebookside.

»Jeg har intet haft at gøre med, hvad der blev lagt op«, siger Rasmus Paludan.

Ved Retten i Næstved i 2020 blev han idømt tre måneders fængsel for en række overtrædelser af straffelovens racismeparagraf og for at have krænket en kvindes ære under en demonstration på Nørrebro i København.

Paludan blev også dømt for fire overtrædelser af færdselsloven og for en overtrædelse af databeskyttelsesloven. Så oven i fængselsstraffen kom en bøde på 8500 kroner.

Derudover blev han dømt til at betale en godtgørelse på 30.000 kroner til den kvinde, hvis ære han krænkede.

Partiet Stram Kurs, som Rasmus Paludan er stifter af, kom ikke ind i folketinget ved valget i 2019.

