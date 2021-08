Minister indkalder til trepartsforhandlinger om arbejdskraft

I visse sektorer er der en akut opstået mangel på arbejdskraft. Derfor indkalder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til trepartsforhandlinger om, hvordan man hurtigt kan afhjælpe problemet. Det skal ikke handle om de store, langsigtede reformer, regeringen har lagt op til. Men om problemet på den korte bane.

»Vi står med en langt bedre genopretning af arbejdsmarkedet, end vi har turdet drømme om. Derfor er det mangel på arbejdskraft specifikke steder, fordi der er kommet meget gang i økonomien meget hurtigt. Det vil vi gerne afhjælpe og forsøge at løse med nogle af de værktøjer, vi har, der hurtigst muligt kan få nogle af dem, der står uden for arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet. Det vil vi gerne drøfte med arbejdsmarkedets parter«, siger Peter Hummelgaard.

Han erklærer, at regeringen er »villig til at diskutere alt«, når der kommer til at skaffe mere arbejdskraft. Men understreger, at arbejdsmarkedets parter ikke inviteres til at diskutere eksempelvis ydelser eller andet.

»Det her handler om at løse den meget akutte mangel på arbejdskraft, som man står med lige nu. Vi skal se på, hvordan vi sikrer et bedre match på jobcentre mellem de mange ledige, der er, og virksomhederne. Hvilke krav kan vi stille til virksomhederne for, at de ikke diskriminerer de plus 50-årige? Hvordan kan vi hjælpe virksomheder med hurtigere at skaffe arbejdskraft fra andre EU-lande, der har de rigtige kvalifikationer?«, siger Peter Hummelgaard.

Første møde i denne uge

Beskæftigelsesministeren fortæller, at han mener ansvaret for at finde arbejdskraften ligger både hos arbejdstagerne og arbejdsgiverne.

»Jeg tror, vi med fordel kan gøre det endnu mere tydeligt, at hvis man er ledig gennem længere tid, så skal man stå til rådighed ikke bare i egen kommune. Men man må også stille krav til virksomhederne om, at man tager ansøgere seriøst. Vi ser, at nogle af dem, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen, er seniorerne. Vi står med en unik chance for at få dem ind på arbejdsmarkedet«, siger ministeren.

Første møde vil ifølge Beskæftigelsesministeriet finde sted indenfor den næste uge.

