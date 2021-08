Forældre om influenzavaccine til børn: »Det er et skråplan«

Hovedpine, ømme muskler og feber. Sådan føles influenza for de fleste. Kuren er ofte et par dage under dynen, men for ældre og i forvejen kronisk syge og svækkede kan virussen have fatale konsekvenser. Uden fortilfælde anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle cirka 300.000 danske børn mellem 2 og 6 år bliver vaccineret mod virussen.

Politiken er taget ud til børneinstitutionen Kernehuset på Nørrebro for at høre, hvad forældrene tænker om Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Line Holm Christensen, 32, mor til Ellie på 3 år