Det begyndte som en trafikulykke. Men så angreb den ene part den anden med en økse

Et færdselsuheld mellem Ry og Skanderborg udviklede sig mandag aften til en alvorlig forbrydelse. En bilist overfaldt en anden med en økse, oplyser Sydøstjyllands Politi. Bilisten er anholdt og sigtes for at ville begå manddrab.

Manden er 46 år og fra København. Offeret er 54 og fra Skanderborg. Sidstnævnte er uden for livsfare, fremgår det af en pressemeddelelse.

Hændelsen udspillede sig på Skanderborgvej. Den københavnske mand blev anholdt klokken 20.

Tirsdag eftermiddag vil en anklager bede Retten i Horsens om at varetægtsfængsle den anholdte. Han sigtes også for andre lovovertrædelser. På forhånd vil anklageren bede om, at dørene lukkes til grundlovsforhøret, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Opdateres ...

ritzau