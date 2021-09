Før principiel LTF-dom: »Forbuddet har stor symbolsk betydning, men om det har en praktisk effekt, er uvist«

Siden 2018 har det været forbudt at tilhøre den københavnske bandegruppering Loyal to Familia, forkortet LTF. Men det er ikke ensbetydende med, at de for tiden godt 100 medlemmer er ophørt med at eksistere og bekende sig det, de selv kalder for et broderskab.

Sidste år blev en 24-årig mand eksempelvis dømt for at få tatoveret bogstaverne LTF i ansigtet og vise sig frem på offentlige steder, hvorved han ifølge landsretten havde »deltaget i videreførelsen af den foreløbig forbudte forening«.

I en anden retssag var en mand tiltalt for at gå rundt på Blågårds Plads i København med en sort kasket med et hvidt ’F’, der ifølge politiet er et erstatningskendetegn for LTF. Selv nægtede han sig skyldig og forklarede, at bogstavet F stod for Frederiksberg.