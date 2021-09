Interview: Jana Brodersen støtter Støjberg

Tre instanser har konkluderet, at sagen er problematisk: Ombudsmanden slog fast, at der blev givet en ulovlig instruks. Københavns Byret har fastslået, at et par blev ulovligt adskilt. Instrukskommissionen har konkluderet, at det, der foregik, var »klart ulovligt«, og at Støjberg flere gange forinden var blevet advaret. Hvad tænker du om det?

»Jeg er rimelig chokeret. For mig er det soleklart, at der ikke er sket noget. For mig er det sådan, at det er spild af penge, spild af rigsretssag og spild af folks tid. Jeg mener ikke, at der er sket noget«, siger Jana Brodersen, der er medstifter af Facebook-gruppen ’Danskerne støtter op om Inger Støjberg’.