Bilist blev overfaldet med økse efter færdselsuheld

Et færdselsuheld mellem Ry og Skanderborg udviklede sig mandag aften til en alvorlig forbrydelse, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Her overfaldt en bilist en anden med en økse. Bilisten, der er 46 år og fra København, blev anholdt kort efter episoden og sigtet for at have forsøgt at slå den anden ihjel.

Tirsdag eftermiddag har han været stillet for en dommer ved Retten i Horsens, der besluttede, at han skal varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.

At det er i surrogat, vil sige, at han skal være på en retspsykiatrisk afdeling i stedet for i en almindelig arrest.

Han sigtes også for andre lovovertrædelser end drabsforsøget.

Det er uvist, hvordan den 46-årige forholdt sig til anklagerne. Han overvejer, om han vil kære kendelsen om fængsling til landsretten eller ej.

