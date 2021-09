Mand omkommer i styrt med mindre fly i Sønderjylland

Et mindre passagerfly styrtede tirsdag aften ned på en mark nær Toftlund i Sønderjylland. En 60-årig mand var alene om bord på flyet og er afgået ved døden, fortæller vagtchef Henrik Sønderskov ved Syd- og Sønderjyllands Politi onsdag morgen.

Politiet er i gang med at foretage tekniske undersøgelser for at klarlægge, hvordan ulykken skete. Ifølge vagtchefen skete ulykken, kort efter at flyet var lettet. Politiet har afspærret området omkring marken, mens de tekniske undersøgelser foregår.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.18. De pårørende er blevet underrettet.

ritzau