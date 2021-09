Live: Notat, der er særligt og kan få en central rolle i sagen, er blevet læst op

Støjberg for rigsretten

Et stort flertal i Folketinget har besluttet at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg. Det er sket, efter at tre instanser har udtalt markant kritik i sagen, hvor unge asylpar i 2016 blev tvangsadskilt fra hinanden.

Folketingets Ombudsmand slog fast, at der blev givet en ulovlig instruks om, at alle parrene uden undtagelser skulle adskilles. Københavns Byret har fastslået, at et par blev ulovligt adskilt. Og i december konkluderede Instrukskommissionen med landsdommer Peter Mørk Thomsen i spidsen, at administrationen under Støjberg var »klart ulovlig«, og at Inger Støjberg flere gange var blevet advaret af sine embedsfolk.

