Han skal bære fanen i dag: »Det er ikke bare en stang med en klud på. Jeg er stolt af at få lov til at bære den«

Anders Noe, 26 år, veteran og politibetjent

Jeg stiller et flag frem i mit vindue ud til gaden i min lejlighed den dag. Jeg var kun udsendt i en omgang i Irak, da jeg var 22. Der er især to dage om året, hvor det fylder lidt mere. Det er på flagdagen, og så er det på min fødselsdag 10 dage senere.

Jeg var en del af en træningsmission, hvor vi skulle ned at uddanne irakiske styrker i 2016. Vores lejr var på størrelse med Odense, og den dag, jeg fyldte 23, var vi ude for et raketangreb. Heldigvis var der ingen, der kom til skade, men det var en voldsom dag. Man skal ikke tage fejl af, at det i en eller anden forstand sidder i en altid. Jeg har ikke min medalje til at ligge frit fremme, men den ligger i min undertøjsskuffe, så jeg støder på den en gang imellem.