Presset øges omkring Trine Bramsen efter afsløring af sejlads, som kaldes ulovlig

Det vakte opsigt, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) søndag 15. august hyggede sig på den lille ø i det sydfynske øhav, mens billeder af Talebans indtog i Kabul gik verden rundt. Indtil nu er forsvarsministerens besøg på Ærø blevet forklaret med, at hun var der i embeds medfør. Over de seneste dage har B.T. dog afdækket, hvordan Bramsen i forbindelse med sit besøg til Ærø angiveligt har fået et lift af et af Marinehjemmeværnets fartøjer, og at formålet med besøgetvar at tale kommunalvalgkamp med øens socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen.

Sten Bønsing er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, og over for B.T. understreger han, at turen er brud på loven.