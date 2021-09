Landsret lemper straf for racisme til Rasmus Paludan

Østre Landsret finder torsdag Rasmus Paludan skyldig i en straffesag om racistiske og forhånende udtalelser, men mildner straffen i forhold til byrettens dom. Under en demonstration i København havde han påstået, at kvinden solgte sine ydelser på Istedgade. Rasmus Paludan er dømt for forhånende udtalelser i fire tilfælde. I yderligere et forhold – hvor han talte på Folkemødet på Bornholm – er der sket frifindelse. Forhånelserne var rettet mod muslimer, profeten Muhammed og grønlændere.

Fakta Straffesagen mod Rasmus Paludan Tiltalen blev rejst af Statsadvokaten i København i marts 2020.

Retten i Næstved fandt ham skyldig i fem tilfælde af overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf, 266b.

Desuden blev han dømt for overtrædelse af færdselsloven og databeskyttelsesloven. Og for at have krænket en kvindes ære.

Østre Landsret har frifundet i det ene forhold om racisme.

Begge domstole har afvist at dømme for en episode i Sorø. Her skulle han hensynsløst have udsat en person for livsfare, da han kørte frem i en bil. Her er Paludan imidlertid straffri. Det kan ikke afvises, at han følte sig truet og var bange. Kilder: Dokument fra Retten i Næstved, retsmøde i landsretten. Vis mere

Resultatet er tre måneders fængsel, som er blevet gjort betinget. Da sagen sidste sommer blev vurderet af Retten i Næstved, blev den ene af de tre måneder gjort ubetinget.

»Vi finder, det er en passende straf alt taget i betragtning«, siger retsformanden, landsdommer Jacob Waage, ved domsafsigelsen torsdag eftermiddag.

Adskillige betjente er placeret i og uden for retslokalet. Kun to tilhørere er mødt op.

Stifteren af partiet Stram Kurs slipper også på andre måder billigere i landsretten. For eksempel frifindes den 39-årige advokat for anklagemyndighedens krav om, at han ikke må beskæftige sig med straffesager og sager om fri proces i tre år.

»Udtalelserne har ikke en karakter, som gør, at han mister sin værdighed«, forklarer retsformanden om denne lempelse af dommen.

Frakendt kørekortet i et år

Desuden skal han betale en mindre godtgørelse til en somalisk kvinde, hvis ære han krænkede. 5.000 kroner skal han af med, mens byretten mente, at et passende beløb var 30.000 kroner.

I sagen indgår også et par overtrædelser af færdselsloven. Her er konsekvensen ubetinget frakendelse af kørekortet i et år og en bøde på 8.500 kroner.

I retslokalet beder anklageren Paludan om at aflevere sit kørekort til hende. Men det har havde ikke med sig, viser det sig. Som resultat af den mildere dom skal statskassen betale salæret til forsvareren.

ritzau