Så skete det.

Ledelseskrisen i DF er nu nået et niveau, som partiets stiftere ellers har forsvoret, at de nogensinde ville befinde sig på igen. Et niveau, der mere og mere minder om situationen i det gamle Fremskridtsparti i 1995. Dengang var der åbent oprør, ingen klar styring, og de, der forsøgte at styre, blev overtrumfet af andre, der mente, at det var dem, der skulle styre.