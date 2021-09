Christiania fylder 50 år: De kunne ikke slås ihjel, men måske klarer de det selv

Christiania er Den Kosmiske Blomst og liv, der er levet på den hårde måde. Christiania er unge oprørere, der i dag går og vander deres blomster. Christiania er Richard Lee Stevens, der har boet her siden 1975. »Jeg tror ikke, der findes noget sted i verden som her«. Christiania skulle være fred, frihed, fællesskab, og omsorg for de svage, de skæve, men Pusher Street er vold, mord, rå kapitalisme og jo mere profit, jo bedre. Fristaden fylder 50 år i skyggen af gaden og et drab på et af deres egne børn.