DF stiller fødevareminister til regnskab for knoglebrud hos høns

Ny forskning fra Københavns Universitet (KU) viser, at 85 procent af æglæggende høns i Danmark har haft brud på brystbenet, fordi de lægger for store æg.

Pia Kjærsgaard (DF), som blandt andet er dyrevelfærdsordfører i Dansk Folkeparti, vil stille fødevareministeren, Rasmus Prehn (S) til ansvar.

»Fødevareministeren burde være opmærksom på det her problem. Han sidder på det område, og pludselig kommer der sådan et resultat. Det et dybt beklageligt. Det må han selvfølgelig stå til ansvar for«.

Pia Kjærsgaard har stillet en række specifikke spørgsmål til Rasmus Prehn minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Et af spørgsmålene går på, om dyrevelfærdsloven er blevet overholdt, fortæller hun.

» Jeg er mest interesseret i at vide, om dyreværnsloven er blevet overholdt i denne sammenhæng. Der er værd at undersøge«.

» Og selv hvis reglerne er blevet overholdt, er det nu tydeligt, at det skal laves om. Vi kan ikke have, at høns brækker det ene og det andet, fordi de skal lægge store æg«.

ritzau