Minister vil stramme skruen for skibe med skjult position

Fiskeriminister Rasmus Prehn (S) vil stramme skruen over for skibe, der skjuler sin position ved at slukke for positionssignalet - også kaldet AIS-signal.

Det fortæller han til TV 2, efter tv-stationen har kunnet fortælle om hollandske trawlere, der i dansk farvand sejler med slukket positionssignal.

Det skyldes ifølge flere fiskere, TV 2 har snakket med, at de fisker ulovligt. For eksempel ved at fiske tættere på kysten, end de har lov til.

»Jeg er glad for at kunne sige, at nu kommer der langt skrappere regler«, siger Rasmus Prehn til tv-stationen.

Han fortæller, at det blandt andet skal være forbudt at slukke for AIS-signalet.

Ifølge research, TV 2 og researchkollektivet Noir har lavet, har 31 hollandske trawlere de seneste år fisket i dansk farvand. Af dem har har 30 sejlet med slukket AIS-signal.

»Vi skruer bissen på over for de banditter, som sejler ud og ødelægger vores havbund og snyder danske fiskere«, lyder det fra ministeren.

Derudover kommer der også et samarbejde med flyvehjemmeværnet. De skal lave overvågning fra luften.

Fiskerikontrollen får også mulighed for at bede et skib om at blive et bestemt sted, så det lettere kan kontrolleres.

Det er ifølge TV 2 jævnligt, at et slukket AIS-signal er en del af sager - for eksempel om misrapportering af fangster.

Det er dog ikke givet nogen bøder for slukket positionssignal son en isoleret overtrædelse af loven. Det er ifølge Rasmus Prehn for slapt.

Ministeren fortæller, at regeringen også er klar med hårdere sanktioner - uden dog at løfte sløret for hvilke.

ritzau