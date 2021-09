Overblik: Sådan bliver corona-reglerne lempet for børn

Sundhedsstyrelsens har opdateret sine retningslinjer for håndtering af smitte med covid-19 hos børn og elever i grundskoler og i dagtilbud. Det betyder, at det fremover er slut med at sende hele skoleklasser hjem til test og karantæne, hvis enkelte børn eller elever bliver smittet. Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation.

Få et overblik over de nye anbefalinger for børn der har været i nær kontakt - det vil sige siddet inden for en meters afstand i mere end 15 minutter - med en smittet.