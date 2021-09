Kilder til Politiken: Stort reformudspil piller ved dagpenge, aktiebeskatning og modregningsregler

Nyuddannede ledige uden børn skal have lavere dagpenge. Til gengæld skal dagpengene sættes op for ledige, der har været i job i en årrække. Det er en af flere konklusioner i et nyt reformudspil fra regeringen, der også fjerner en række modregningsregler for førtidspensionister og folkepensionister.