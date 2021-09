Regeringen vender ungdommen ryggen, hvis de sænker dagpengesatsen for nyuddannede.

Det siger Mike Guldbergsen, forperson for Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

»Det beror sig på en myte om, at dagpengesatsen er så høj, at unge ikke gider tager et job, fordi det ikke kan betale sig. Men det er ikke virkeligheden, som vi hører. Udfordringen er, at det er enormt svært at komme ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet i mange sektorer«, siger han.