Akademikere: »Jeg synes, det er tarveligt over for de unge«

Dagpengesatsen for de nyuddannede skal sænkes, hvis det står til regeringen. Det er en af de knapper, de angiveligt vil justere på i et nyt reformudspil, der præsenteres tirsdag. Målet for udspillet er at øge arbejdsudbuddet. Det fortæller flere kilder til Politiken. I dag får nyuddannede uden børn knap 14.000 kroner før skat om måneden.

Camilla Gregersen er formand for DM (tidl. Dansk Magisterforening red.), der er en fagforening for 55.000 akademikere. Hun kalder forslaget for »tarveligt«.