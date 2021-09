Hummelgaard: Derfor har jeg skiftet holdning til at skære i dagpenge

Regeringen har i dag præsenteret et storstilet reformudspil til, hvordan man kan få flere mennesker i arbejde. Tiden, hvor beskæftigelsesministeren argumenterede for, at det var uklogt at tro, at nyuddannede kunne tvinges i arbejde ved at presse dem økonomisk, er forbi.