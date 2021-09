»Der er ikke en eneste realistisk beregning«: Dyster klimarapport fjerner fundamentet for dansk klimalov

Grundlaget for klimaloven, som skal gøre Danmark til et foregangsland, smuldrer. Målsætningen om, at det danske udslip af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 i forhold til 1990, er ikke længere tilstrækkeligt til at leve op til Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

»Der er ikke en eneste realistisk beregning, hvor klimalovens mål lever op til Paris-aftalens 1,5 grader«, siger Joachim Peter Tilsted, ph.d.-studerende i miljø- og energisystemer ved Lund Universitet.