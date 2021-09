Nordjysk DF-formand: Kjærsgaard og Espersen overreagerer

Fire dage efter, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i fredags kom med en kraftig appel til sine partifæller om at holde de interne uenigheder uden for offentlighedens søgelys, blander en nordjysk lokalformand sig nu i de interne stridigheder - vel at mærke offentligt.

Der er nemlig tale om en overreaktion fra Dansk Folkepartis tidligere formand, Pia Kjærsgaard, og tidligere næstformand Søren Espersen, når de i fredags langede ud efter partiets tidligere udlændingeordfører og nuværende hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen.